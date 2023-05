Gemellaggio in nome del Made in Italy tra marchi storici e design

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

È una di quelle partnership che possono vedere la luce solo in Italia. È quella siglata tra l’Associazione marchi storici d’Italia e Adi, Associazione per il disegno industriale mettendo alla base questo principio contenuto nel protocollo d’intesa: «La cultura del design è una leva strategica fondamentale per uno sviluppo sostenibile e responsabile del pianeta e delle condizioni di vita dell’uomo. Manifattura e design sono il binomio virtuoso che ha saputo generare il fenomeno del Made in Italy». Le firme sono di Massimo Caputi, Presidente dell’Associazione marchi storici d’Italia e di Rocco Orefice, direttore dell’associazione. Per Adi hanno firmato il protocollo Luciano Galimberti, presidente e Marika Aakesson, presidente di Adi Lazio. L’accordo ha una validità di due anni.

Al centro viene posta la promozione del valore strategico del design in tutti gli ambiti produttivi, attraverso iniziative che un tavolo congiunto svilupperà in dieci direzioni: l’abitare, per la mobilità, per il lavoro, per la persona, il food design, dei materiale e dei sistemi tecnologici, dei servizi, per il sociale, per la comunicazione per finire con la ricerca per l’impresa. A tutte queste attività si aggiungeranno l’internazionalizzazione con strategie di promozione delle idee e degli interessi degli associati in ogni parte del mondo e l’informazione, che darà visibilità alle iniziative delle due associazioni sui canali di ciascuna. «I Marchi storici italiani rivestono da sempre un ruolo rilevante nel sistema di design industriale promosso dall’ADI, avendo contribuito a diffonderne il valore e la qualità sin dai suoi primi sviluppi - spiega Massimo Caputi, Presidente dell’Associazione marchi storici d’Italia -. La collaborazione che avviamo oggi con la firma di questo protocollo d’intesa è la via strategica per la valorizzazione congiunta delle realtà imprenditoriali storiche e del design italiano, affinché siano sempre più elementi di distinzione del Made in Italy nel mondo, nella consapevolezza del valore che trasversalmente apportano ai territori e ai settori che rendono la produzione italiana inimitabile». Da parte sua Luciano Galimberti, Presidente Adi aggiunge: «Per Adi il design è fondamentale in ogni punto della filiera produttiva, dalla scelta dei materiali ai rapporti con gli utenti. Questo protocollo

d’intesa contribuisce alla conoscenza reciproca e all’arricchimento della cultura condivisa da progettisti e produttori. Una collaborazione che, nel favorire il confronto e lo scambio dei saperi, è la strada giusta per promuovere con efficacia il Made in Italy. I marchi storici sono un elemento di continuità che ha svolto proprio questo compito, e anche Adi è un marchio storico, orgoglioso di esserlo».