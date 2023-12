Gemma e Gioia CULTI MILANO

E se il Natale avesse un nome? CULTI MILANO ha pensato di chiamarlo Gemma e Gioia. La prima è una fragranza che profuma d’inverno, come un abbraccio. La nota più intensa è il ginepro che apre la scia a un fondo legnoso di abete e il legno di sandalo E’ racchiusa in un prezioso vetro verniciato di un intenso verde decorato con un’etichetta ton sur ton. Gioia è la felicità di ritrovare gli affetti della vita celebrando l’allegria delle feste. Si apre con un’arancia amara che si aggrega a un cuore di pan di zenzero e cannella su un fondo fresco di legno di abete. Il flacone è un rosso rubino. Entrambe le fragranze sono disponibili: nel diffusore, nella candela e come spray d’ambiente.

