Gender-equality Index, 10 aziende italiane su 325 L’indice comprende gruppi di 42 Paesi al mondo per una capitalizzazione complessiva da 12 mila miliardi di dollari. di Monica D'Ascenzo

L’Italia delle aziende fa un gran passo avanti sul tema gender equality. A certificarlo è l’indice stilato ogni anno da Bloomberg, che per l’edizione 2019 conta ben 10 gruppi italiani contro i 4 dello scorso anno. Dieci sembreranno pochi, ma bisogna considerare l’intero indice per avere la misura del peso: le società ritenute meritevoli di rientrare nel novero di quelle promosse da Bloomberg sono 325 per una capitalizzazione complessiva di 12 mila miliardi di dollari, in rappresentanza di 42 Paesi al mondo su un panel di 6.000 aziende in 84 paesi diversi e in differenti settori. Se si facesse banalmente la media in base al numero di Paesi, si otterrebbe un 7,7 aziende. L’Italia, quindi, risulta essere oltre questo livello.

Bloomberg ha inserito nell’index Acea, Enel, Hera, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Poste Italiane, Terna, Snam Rete Gas, Ubi Banca e Unicredit. I paramentri usati misurano la leadership al femminile e la pipeline di talenti, la parità salariale, una cultura dell’inclusione, le politiche contro le molestie e come i brand siano pro donne. Su questi indicatori i gruppi dell’indice hanno dimostrato un investimento complessivo per la gender equality nel posto di lavoro e nella community in cui operano.

Uno sguardo generale

Un’identikit aggregato delle 325 aziende mostra una forza lavoro femminile complessiva pari al 43% con una presenza più cospicua fra i neo assunti (44%) e uno sviluppo piramidale in base ai livelli crescenti di carriera. Tanto che si passa al 37% del middle management, al 27% del senior management, al 19% degli executive al 6% dei ceo.

Più nel dettaglio le promozioni a favore delle donne sono il 44%, mentre la percentuale femminile fra il 10% con la remunerazione più alta nelle aziende è del 28% (meno di 3 su 10).