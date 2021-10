Gender gap: le 10 raccomandazioni ai leader del G20, dall’educazione Stem alla parità retributiva

Ascolta la versione audio dell'articolo

Parità di genere anche nella formazione Stem (dall’inglese Science, technology, engineering and mathematics), un Fondo internazionale “Women Climate”, parità di retribuzione, giuste opportunità di carriera. E almeno il 40% di donne in tutti gli organi di governo pubblici e privati entro il 2030. Sono alcuni dei punti cardine delle dieci raccomandazioni che il Women's Forum G20 Italy ha inviato ai leader del G20

Corazza: «Cambiare il paradigma delle nostre economie»

«Stiamo assistendo a un cambiamento epocale», ha detto Chiara Corazza, rappresentante speciale del G7 e G20 per il Women's Forum for Economy & Society. «Da un lato, l’attuale crisi economica, sociale e sanitaria sta aumentando drasticamente le disuguaglianze di genere preesistenti. Dall'altro, però, questa pandemia rappresenta uno slancio unico per cambiare il paradigma delle nostre economie e società e creare un mondo migliore a beneficio di tutti».

Richiesta ai leader del G20: integrare la questione di genere in Agenda

Al Women’s Forum for the Economy & Society, «siamo convinti - ha detto Corazza - che il cambiamento sarà guidato dai paesi del G20, che insieme rappresentano il 60% della popolazione mondiale, più dell’80% del prodotto interno lordo globale e il 75% del commercio globale. Hanno oggi infatti una grande responsabilità: dare l’esempio promuovendo l’empowerment delle donne e una leadership d’impatto». Ai leader del G20 viene chiesto «di integrare la questione di genere nella loro Agenda e di riconoscere le donne come contribuenti attivi nel portare soluzioni trasformative e nel costruire al meglio la ripresa. Vogliamo quindi promuovere le iniziative che saranno sviluppate dai “Campioni dell’uguaglianza di genere”, attori pubblici e privati che stanno già facendo con successo la differenza per garantire che, in ogni campo, donne e uomini uniscano le loro diverse prospettive e forze per affrontare le sfide globali». L’idea è quella di progettare un futuro lavorativo inclusivo, dove le donne abbiano le stesse possibilità, risorse degli uomini per essere al centro dei lavori del futuro, integrando un approccio di genere alle opportunità di carriera e all’equilibrio tra lavoro e vita privata.

LE DIECI RACCOMANDAZIONI

1. Il 3% del 15% dell’imposta globale alla parità nell’istruzione Stem

Dedicare il 3% del 15% dell’imposta globale sulle imprese, deciso dal G20 nel 2021, per investire nella parità di genere nell’istruzione Stem.Stanziare 4,5 miliardi di dollari all’anno per almeno 10 anni per combattere gli stereotipi e attirare le ragazze nelle Stem, in ogni paese del G20.