«General Electric ha nascosto 40 miliardi di perdite». Panic selling in Borsa La denuncia di Harry Markopolos, primo whistlelblower del caso Madoff: “Ge ha messo in piedi una frode contabile più grande di Enron e WorldCom messe assieme” dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

Una vera e propria reazione di panico, con un'ondata generalizzata di vendite si è scatenata ieri tra i trader a Wall Street sul titolo General Electric, con voci addirittura di rischio bancarotta per una delle principali blue chip della borsa americana, conglomerata simbolo dell'industria made in Usa da anni in difficoltà. Il “panic selling” che ha fatto crollare fino al 15% le azioni Ge, per poi chiudere la giornata di scambi con un calo superiore all'11%, peggiore seduta dal 2008, è stato generato da un report di 175 pagine diffuso da Harry Markopolos, l'investigatore finanziario privato già noto alle cronache per essere stato il primo whistleblower ad aver lanciato l'allarme sullo schema Ponzi da 65 miliardi di dollari messo in piedi da Bernard Madoff.

Markopolos nel suo report accusa General Electric di aver falsato i conti, nascondendo 38,1 miliardi di dollari perdite dai suoi business legati alle riassicurazioni a lungo termine e dai servizi alle società petrolifere. L'investigatore sostiene che si tratta della più grande frode contabile sulla quale lui e il suo team hanno indagato. Il report è frutto di sette mesi di ricerche.



Le perdite della divisione riassicurazione, in particolare, vengono fatte risalire addirittura agli anni ‘80 e ‘90 quando la società marciava a tutta velocità ed era guidata da Jack Welch. Perdite che, secondo l'investigatore, per evitare il rischio crack avrebbero la necessità di essere rifinanziate con 28 miliardi di dollari di nuove riserve, di cui 18,5 miliardi in contanti nel breve per poter ripianare il buco.

