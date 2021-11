General Electric si fa in tre: sanità, energia e aeronautica

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Da una a trina. La General Electric, storico simbolo della Corporate America industriale prima della rivoluzione digitale, in cerca di riscatto dal declino ha deciso di farsi in tre. Di dividersi in società quotate e impegnate rispettivamente nell'aeronautica, in energia e fonti rinnovabili e nella sanità.

Voltando pagina, una volta per tutte, sul passato di “azienda Pil”, soprannome conquistato in omaggio alla straordinaria diversificazione di attività manifatturiere e nei servizi che per decenni...