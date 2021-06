General Motors investe 35 miliardi su elettriche e guida assistita

1' di lettura

General Motors entro il 2025 porterà a 35 miliardi di dollari (+75% rispetto all’impegno iniziale di 20 mld annunciato a marzo 2020 e già incrementato a 27 lo scorso novembre) gli investimenti per veicoli elettrici e guida autonoma.

Il maggior investimento mai realizzato dall’azienda accelererà la sua strategia di trasformazione per diventare leader di mercato EV in Nord America, numero uno globale nella tecnologia delle batterie e delle celle a combustibile attraverso le sue piattaforme Ultium ed Hydrotec e, attraverso Cruise, la prima a commercializzare in completa sicurezza la tecnologia di guida autonoma su larga scala.

“Stiamo investendo in modo aggressivo - ha affermato Mary Barra, presidente e CEO di GM - in un piano completo e altamente integrato per assicurarci che General Motors guidi tutti gli aspetti della trasformazione nella mobilita verso un futuro più sostenibile. GM punta a vendite globali di EV per oltre 1 milione di auto l’anno entro il 2025 e stiamo aumentando i nostri investimenti per scalare più velocemente il mercato, perché vediamo crescere negli Stati Uniti lo slancio per l’elettrificazione, insieme alla domanda dei clienti per la nostra gamma di prodotti”