Generali, nel 2022 risultato operativo record a 6,5 miliardi

Generali chiude il 2022 con un risultato operativo record, a 6,5 miliardi,superiore addirittura alle attese del mercato che aveva ipotizzato al massimo 6,39 miliardi di utile operativo. In crescita anche l’utile netto e in virtù di tutto questo anche la cedola che verrà riconosciuta ai soci. Il Leone ha infatti deciso di proporre all’assemblea la distribuzione di un dividendo di 1,16 euro ad azione (+8,4%).

I conti

La compagnia assicurativa ha registrato premi lordi per 81,5 miliardi (+1,5%); grazie al contributo della forte crescita del Danni (+9,8%), in particolare nel non auto. La raccolta netta Vita si è invece mostrata resiliente a 8,7 miliardi e di fatto interamente concentrata nelle linee unit-linked e puro rischio e malattia, in linea con la strategia del Gruppo.

A fronte di questo, come si diceva il risultato operativo ha toccato quota 6,5 miliardi (+11,2%), guidato dal Vita e dalla crescita del Danni. Sale, complice il quadro generale, il combined ratio a 93,2% (in aumento di 2,4 punti percentuali) mentre il New

Business Margin si è attestato al 5,35% (+0,86 p.p.).

Il risultato non operativo è stato negativo per 1.710 milioni (in peggioramento rispetto ai -1.306 milioni del 2021) e riflette, in particolare: -511 milioni di svalutazioni sugli investimenti classificati come disponibili per la vendita ( -251 milioni nel 2021), compresi gli investimenti russi. L’utile netto, grazie alla forte ascesa del risultato operativo, è salito comunque a 2.912 milioni (+2,3%) mentre la generazione normalizzata di capitale che è cresciuta a 4,1 miliardi dai 3,8 miliardi del 2021. Estremamente solida, sebbene in discesa, la posizione di capitale, con il Solvency Ratio al 221% dal 227% dell passato esercizio. Continua a calare il patrimonio netto del gruppo crollato a 16.201 milioni (-44,7%), un dato peggiore anche alle attese del mercato. La variazione è principalmente dovuta alle riserve disponibili per la vendita, in particolare a seguito dell'andamento dei titoli obbligazionari.

Le prospettive

In ragione del contesto attuale e complici i numeri appena archiviati la compagnia assicurativa ha anche confermato «tutti gli obiettivi del piano strategico, basato su una solida performance finanziaria, un'eccellente customer experience e un sempre maggiore impatto sociale e ambientale». In particolare, il gruppo punta a un tasso annuo composto di crescita dell'utile per azione nel periodo 2021-2024 tra il 6% e l'8%, a generare flussi di cassa netti disponibili a livello della capogruppo nel periodo 2022-2024 superiori a 8,5 miliardi e distribuire agli azionisti dividendi cumulati nel periodo 2022-2024 per un ammontare compreso tra € 5,2 e € 5,6 miliardi.

Il commento del ceo

Per Group ceo di Generali, Philippe Donnet, i risultati raggiunti nel 2022 «confermano il successo del percorso di trasformazione, che sta proseguendo con la disciplinata ed efficace implementazione della strategia ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth'. Grazie a una chiara visione del posizionamento del gruppo come leader globale nel settore assicurativo e nell'asset management, siamo in linea per realizzare gli obiettivi e le ambizioni del nostro piano strategico, perseguendo una crescita sostenibile che, anche in un contesto caratterizzato da eccezionali sfide a livello geopolitico ed economico, crei valore per tutti i nostri stakeholder. Questo consente di proporre agli azionisti un

dividendo in ulteriore crescita, grazie al costante aumento degli utili e alla forte posizione patrimoniale e finanziaria».