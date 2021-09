Generali, gli acquisti di Del Vecchio e Caltagirone con vista sul (futuro) cda

2' di lettura

Un segnale? Alcuni osservatori interpretano così la recente mossa di Leonardo Del Vecchio sulle Generali. Dopo che Francesco Gaetano Caltagirone si è portato a un passo dal 6% del Leone, anche il patron di EssiLux si è rafforzato a Trieste.

Gli acquisti

Grazie all’acquisto di 1,5 milioni di titoli è salito dello 0,094% raggiungendo quota 4,92%.Una soglia importante raggiunta in un momento cruciale per la compagnia: è infatti in atto il confronto sulla futura governance della società in vista della scadenza del...