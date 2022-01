Generali, altre voci di dimissioni: Pucci in uscita dal comitato nomine

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Voci di nuove dimissioni in casa Generali. Le indiscrezioni, che al momento non trovano conferma, chiamano in causa Sabrina Pucci. A quanto risulta poche ore prima dell’inizio del consiglio di amministrazione delle Generali, chiamato ad esaminare una serie di punti chiave, tra i quali soprattutto la long list per la nomina del futuro board, Pucci avrebbe deciso di comunicare il proprio addio al comitato nomine della compagnia.

Il comitato nomine in questa fase svolge, evidentemente, un ruolo centrale...