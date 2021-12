Generali, ok analisti a nuovo piano ma titolo non decolla

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Utili superiori alle attese, la sorpresa del buy back, target dividendi nella parte alta del range di attese. Il piano di Generali piace al mercato, pur restando nella linea della continuità e senza sorprese eclatanti. Il titolo Generali in Borsa dopo una mattinata in rialzo rallenta il passo, in un FTSE MIB che si conferma in positivo. Dopo la presentazione delle linee guida del piano, nel giorno dell'Investor Day del Leone di Trieste, gli analisti di Kepler hanno confermato il buy sul titolo con target price a 21 euro. I target di crescita dell'utile per azione, cash e dividendi sono «più ambiziosi di quanto ci aspettassimo e vanno considerati in maniera decisamente positiva». Per Kepler, anche l'annuncio inatteso del buy back da 500 mln di euro è positivo, anche se non è stato ancora reso noto il timing dell'operazione. «Il nuovo piano punta alla crescita in numerose aree, specialmente nelle iniziative digitali», aggiunge.

Per Intermonte piano all'insegna della continuità

Focus sugli utili anche per Intermonte, utili superiori alle attese nell’arco di piano «che potrebbero portare a un rialzo delle stime e di quelle di consensus mentre a livello di distribuzione di dividendi e buyback» le previsioni degli analisti sono nella parte alta del range indicato dalla società. Inferiori alle attese, invece, le indicazioni relativamente al contributo da M&A. «Nel complesso - sintetizza Intermonte che ha un rating neutral con tp a 19,20 - il piano non presenta delle novità rilevanti rispetto alle attese e mantiene un profilo di crescita operativo nel solco della continuità di gestione dell’attuale management».

Jefferies apprezza la sorpresa del buy back

Anche gli analisti di Jefferies (hold, tp a 17 euro) sottolineano come molto positivi due elementi: l'annuncio a sorpresa del buy back e i target di crescita, definiti notevoli. «Il target di crescita degli utili del 6%-8% (basato su Ifrs 14 non Ifrs 17) è marginalmente superiore a quello di Allianz» e non è chiaro quale sia la base da cui parte Generali, visto che nel piano precedente la società aveva utilizzato come punto di partenza un dato adjusted», notano gli analisti. Tuttavia, i numeri di Generali completano un quadro molto positivo per tutto il settore europeo, che ha battuto le stime.

La crescita degli utili supera le stime di Equita

Il piano del ceo Philippe Donnet prevede una crescita degli utili tra il 6% e l'8% nel 2021-24 rispetto alle indicazioni di Equita del +5%: «A livello di utile il piano presenta target superiori alle nostre attese - dicono gli analisti di Equita - con una sorpresa al 2024 mid single digit (una volta inclusa Cattolica nelle stime) o high single digit/low double digit a livello di consensus». Per Equita, poi, il target di remunerazione agli azionisti cumulato «è leggermente superiore alle nostre attese sul dividendo e prevede anche l`avvio di un buyback, non fattorizzato nelle nostre stime». I dividendi cumulati sono stimati a 5,2-5,6 miliardi nel periodo 2022-2024 rispetto ai 4,5-5 miliardi del precedente piano 2019-2021 (raggiunti nella parte bassa), contro attese di Equita di 5,2 miliardi. Equita ha un giudizio hold sul titolo con target a 19,5 euro.