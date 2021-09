Generali, anche il cda è spaccato. Palla agli indipendenti sulla lista

3' di lettura

Come da copione. Il consiglio di amministrazione delle Generali tenuto oggi è una replica “allargata” dell’acceso comitato nomine dello scorso venerdì quando il tema della lista del cda per il rinnovo del board è passato a maggioranza. Ed anche ieri la proposta per un elenco di candidati che porti la firma del consiglio ha ottenuto il consenso della maggioranza, in particolare di nove membri su 13. Quattro i rappresentanti contrari, ossia Francesco Gaetano Caltagirone, Romolo Bardin (espressione ...