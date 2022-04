Generali, in assemblea il 70,7% del capitale. Donnet: «Lista cda rafforza la società»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Al via l’assemblea delle Generali. Assise che segna un record di affluenza: 70,732% di capitale presente contro il 51,5% dello scorso anno. E non poteva essere altrimenti vista la posta in palio: dopo mesi di battaglia si vota il nuovo assetto di vertice della compagnia. Assetto che sarà il frutto del confronto di due liste concorrenti: quella del cda sostenuta da Mediobanca, De Agostini e dai fondi istituzionali esteri, che punta alla conferma del ceo Philippe Donnet per il terzo mandato consecutivo, e quella proposta da Francesco Gaetano Caltagirone, che raccoglie i consensi di Leonardo Del Vecchio, Fondazione Crt, Cassa Forense, altre fondazioni minori, Benetton e diversi imprenditori italiani.



Il saluto di Galateri

In apertura dei lavori subito il saluto del presidente Gabriele Galateri di Genola, che con questa riunione chiude la sua esperienza a Trieste: «Lascio dopo 11 anni, è stato un onore». Nel f ha sottolineato rimarcando poi: «Oggi decideremo il futuro delle Generali». E la compagnia lo farà grazie «alla partecipazione attiva» dei suoi soci e «dopo essersi posta ai vertici del settore». Perché, come ha concluso il presidente, oggi il Leone rappresenta «un pilastro finanziario nazionale e internazionale»

Le parole di Donnet

Per il ceo Donnet: «Oggi siete chiamati a votare per il rinnovo del nostro cda e per la prima volta nella nostra lunga storia una delle liste è stata presentata dal consiglio di amministrazione» con l’intento di «rappresentare tutti gli azionisti, e avvicinare Generali alle migliori practice di governance internazionali » e soprattutto « adatta a una public company proiettata in un futuro davvero sostenibile». Tra i candidati ci sono «professionisti di assoluta qualità», «un presidente indipendente», il «77% di consiglieri indipendenti e un 54% di rappresentanza femminile, dati mai così alti nella storia del gruppo e al di sopra degli standard italiani ed europei». Per Donnet scegliere questa lista significherebbe garantire «un ulteriore rafforzamento della società», in una fase storica peraltro particolarmente sfidante. E al termine di un percorso che per il «terzo anno consecutivo» ha registrato «un risultato operativo record per 5,9 miliardi». Ora il focus è già sul nuovo piano: «Se ci sceglierete – ha proseguito Donnet rivolgendosi ai soci - continueremo a perseguire una crescita sostenibile, la creazione di valore per tutti gli stakeholder, un aumento degli utili e della loro qualità, e un dividendo che cresce ogni anno, a fronte di un approccio disciplinato nella gestione del capitale e di un'integrazione della sostenibilità nel nostro business, con l'obiettivo di essere leader nell'innovazione». Il manager ha infine concluso: «Il 2021 anno intenso ma ricco di soddisfazione».