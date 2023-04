Generali, azionariato sempre più italiano: i soci esteri calano al 28%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli azionisti di Generali basati in Italia superano la quota del 70% dal 65% di un anno fa. E’ quanto emerge dalla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari del Leone, che - con riferimento alla data dello scorso 10 marzo - evidenzia come, in tutto, il gruppo annoveri 180mila soci e un altro 28% (in cui spiccano Stati Uniti, Francia e Germania) sia riconducibile al resto del mondo (lo stesso dato l’anno scorso si attestava al 33%).

I maggior azionisti (Mediobanca, Caltagirone, Delfin...