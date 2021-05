Generali, balza l’utile e cresce il risultato operativo

La solidità

«Il gruppo chiude il primo trimestre 2021 con un'ottima performance in linea con i suoi obiettivi, a conferma dell'efficacia della strategia Generali 2021 e rimane tra i più solidi del settore assicurativo con un'eccellente posizione di capitale», ha commentato il Group Cfo di Generali, Cristiano Borean che ha concluso: «Prosegue il ribilanciamento del mix produttivo Vita, che ci ha consentito di mantenere un'ottima profittabilità nell'attuale scenario di bassi tassi di interesse. Generali registra ancora una volta il migliore e meno volatile Combined Ratio tra i peer e consegue ottimi risultati nell'Asset Management e negli altri segmenti. La forte crescita del risultato operativo e dell'utile netto dimostrano che il gruppo continua a operare con efficacia in uno scenario macroeconomico ancora incerto a causa della crisi pandemica».

Il possibile buy back

Nel momento in cui Generali non trovasse le giuste opportunità per fare M&A «tutte le opzioni sono aperte» compresa quella di un buyback. E' quanto ha dichiarato Borean, in conference call con le agenzie. Il manager, interpellato sulla possibilità di un acquisto di azioni proprie visto che la società ha ancora 2,3 miliardi di euro in cassa per acquisizioni nell'ambito del piano al 2021 ha spiegato: «La nostra preferenza, per investire la cassa, è l'M&A che è anche una differenziazione delle sorgenti di utile». Tuttavia, ha concluso il cfo, «le acquisizioni non sono un obbligo ma un modo per creare valore per gli azionisti». Il manager ha anche ricordato come, negli ultimi due anni e mezzo, sono stati investiti 1,8 miliardi in varie operazioni straordinarie, per esempio in Slovenia, Polonia, nell'Est Europa, in Portogallo, in Grecia, su Cattolica e nell'asset management.