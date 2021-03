Generali battuta: Aviva sceglie Allianz per la cessione delle attività in Polonia

1' di lettura

Aviva ha scelto l’offerta di Allianzper la cessione delle proprie attività in Polonia lievitata a 2,5 miliardi di euro. Lo si legge in una nota del Gruppo tedesco che annuncia anche l’acquisizione del 51% delle attività di bancassicurazione in joint-venture con Santander. Tecnicamente Allianz paga l’intero pacchetto 2,7 miliardi di euro, incassando però nel contempo 0,2 miliardi di dividendo. In lizza per la Polonia c’erano anche Generalie l’olandese Nn.

Con l’operazione Allianz diventa la numero 2 nelle assicurazioni nell’Europa Centro-Orientale, spiegano da Monaco di Baviera, in termini di risultato operativo. Proprio in Polonia il Gruppo si candida a diventare «il quinto assicuratore per premi lordi incassati e il secondo nel ramo vita». L’operazione, che si dovrebbe completare entro i prossimi 12 mesi, consentirà ad Allianz di «raddoppiare i ricavi» nel Paese, che rappresenta il principale mercato dell’Europa Centro-Orientale, con 38 milioni di abitanti e un Pil di «circa 600 miliardi di dollari», pari a 509,14 miliardi di euro.

