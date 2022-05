Generali, Caltagirone si dimette dal cda

Ascolta la versione audio dell'articolo

Francesco Gaetano Caltagirone si è dimesso dal board delle Generali con effetto immediato. È quanto riferisce un comunicato della società che precisa come le motivazioni non sono state rese note. Alla data odierna, si aggiunge, Caltagirone, direttamente o attraverso società a lui riconducibili, detiene una quota del capitale sociale di Assicurazioni Generali pari al 9,95%. Il cda - si conclude - sarà convocato nei prossimi giorni per ogni conseguente decisione in merito alla sua sostituzione.

Caltagirone aveva espresso voto contrario, nella prima riunione del nuovo cda post assemblea, alla conferma di Philippe Donnet come Ceo e nuovi attriti erano emersi sulla definizione dei comitati, nella cui composizione ad oggi non c’è alcun rappresentanze delle minoranze (cioè della lista presentata dall’imprenditore romano all’assemblea dello scorso 29 aprile e da cui sono stati eletti tre consiglieri).

Lo scontro

Il cda dello scorso 13 maggio si era arenato attorno a un aspetto che entrambi i fronti reputano dirimente: ossia la presenza o meno del comitato per le operazioni strategiche e investimenti. Il consiglio di amministrazione sulla scorta di alcune opinioni raccolte in occasione della formulazione del parere di orientamento per la composizione del consiglio, pubblicato alla vigilia dell’assise, aveva ritenuto che non servisse eleggerlo perchè questo specifico comitato non è considerato fondamentale nell’ambito delle best practices di governance internazionale. In questo modo, di fatto, il board diventa l’unico organo deputato a valutare e decidere sugli eventuali dossier caldi del Leone.

Di altro avviso invece la minoranza. Francesco Gaetano Caltagirone non ha mai fatto mistero della necessità, a suo avviso, che le Generali riequilibrassero i poteri. Nell’intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore il 25 marzo scorso aveva infatti dichiarato: «Tutti i poteri sono concentrati nelle mani dell’amministratore delegato, che è stato anche alla guida del comitato investimenti e del comitato strategico. L’Ivass consiglia per le compagnie assicurative presidenti senza deleghe, ma è altrettanto vero che la governance del gruppo doveva essere riequilibrata. L’indipendenza del management non si garantisce solo con una presenza ampia di consiglieri indipendenti ma anche con una distribuzione equilibrata del potere, altrimenti è un regime».

Oggi il nuovo colpo di scena con le dimissioni di Caltagirone dal board delle Generali