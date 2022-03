Generali, Caltagirone presenta la sua lista e sceglie Cirinà come ceo

I punti chiave Gli altri

Lo scenario

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Francesco Gaetano Caltagirone ha alzato il velo sulla lista dei candidati al cda di Generali - il gruppo assicurativo ha presentato risultati record per il 2021 - in scadenza con l’assemblea di approvazione del bilancio convocata per il 29 aprile. E a sorpresa per la carica di ceo l’ex vicepresidente (Caltagirone si è dimesso in gennaio, aprendo ufficialmente la sua guerra per il controllo del terzo gruppo assicurativo europeo) ha pescato tra le prime linee delle compagnia. Il candidato ceo è infatti...