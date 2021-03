Generali alla campagna di Russia. Sul tavolo dossier da 2 miliardi

3' di lettura

Sul tavolo del management delle Generali arriva il dossier Russia. La compagnia del Leone di Trieste starebbe valutando un’operazione di ampio respiro nel paese guidato da Vladimir Putin. In particolare, sarebbe già stato individuato un potenziale target. Come è noto la società da anni è azionista rilevante dell’operatore locale Ingosstrakh. Partita che, nel corso del tempo, Generali, pur giocando diverse carte, non è mai riuscita a sbloccare. Ragione per cui ora nel mirino sarebbe finita un’altra...