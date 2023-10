Generali chiede una proroga per rispondere ai rilievi Ivass

Ascolta la versione audio dell'articolo

Più tempo. È quello che Generali chiederà all’Ivass in vista della scadenza dei trenta giorni entro i quali Trieste avrebbe dovuto inviare le proprie osservazioni in risposta ai rilievi mossi dall’Autorità dopo la lunga ispezione condotta negli uffici della compagnia, iniziata a ottobre 2022 e terminata nella primavera del 2023.

E non poteva essere altrimenti. Le carte da studiare sono parecchie, si parla di quasi 190 pagine di documento, e le tematiche da affrontare sono complesse. Per giunta, nel corso del tempo Generali avrebbe già apportato alcuni correttivi poi suggeriti dall’Authority, altri aspetti sarebbero sotto la lente da tempo e gli aggiustamenti sarebbero in corso d’opera e per tutto il resto le riflessioni da compiere sarebbero particolarmente approfondite. Così, come spesso fatto in passato anche da altre compagnie, Generali chiederà una proroga. A riguardo non esiste una regola prestabilita ma di certo servirà più di qualche settimana. Anche perché, come detto, alcune tematiche sollevate da Ivass presentano differenti profili di complessità.

Tra queste, le osservazioni mosse riguardo alla lista presentata dal consiglio di amministrazione per il rinnovo del board in occasione dell’assise di aprile 2022.

I rilievi sulla lista

Tutto ruoterebbe attorno a un passaggio, finito sotto la lente Ivass, contenuto all’interno di un verbale del consiglio di amministrazione del Leone tenutosi durante la procedura di definizione dei componenti del cda poi eletto dall’assemblea del 2022. Con i soci che, in quell’occasione, decisero di privilegiare la lista del cda in uscita anziché quella alternativa proposta dall’azionista privato Francesco Gaetano Caltagirone. In particolare, una frase attribuita a uno dei consiglieri sarebbe risultata “stonata” all’orecchio dell’Autorità. Da quel passaggio, secondo l’Authority, emergerebbe che la lista sarebbe stata di fatto costruita attorno alla figura del ceo, Philippe Donnet. A riguardo, non viene sollevato un rilievo specifico circa la procedura messa in campo per scegliere i candidati, piuttosto sarebbe stato messo in luce un potenziale tema di competenze e di successiva attribuzione delle cariche ai membri del board nei comitati consiliari. A proposito, va specificato che non viene fatta alcuna osservazione rispetto alla scelta dell’amministratore delegato in sé.

Non sarebbe minimamente quello il punto. Sarebbe, come detto, più un discorso di profili e di incarichi, rispetto al quale Ivass anche in altre situazioni ha mostrato parecchia attenzione. Fare l’assicuratore al giorno d’oggi richiede una molteplicità di conoscenze che se adeguatamente rappresentate anche a livello di board possono contribuire efficacemente al lavoro tanto più se declinate nelle giuste posizioni.