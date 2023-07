«Generali chiude con Cattolica: integrazione a tempi record»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cattolica integrata in tempi record, il valore della consulenza che traina il vita in una fase difficile, la nuova spinta del danni con il segmento auto vicino a recuperare redditività e la necessità di una partnership pubblico-privata sulle polizze catastrofali. Giancarlo Fancel, amministratore delegato di Generali Italia, in questo colloquio con Il Sole 24 Ore mette in fila traguardi raggiunti e sfide da affrontare per la compagnia in un contesto comunque complesso per il comparto assicurativo....