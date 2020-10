Generali completa la torre Pwc a Citylife

Il tema da affrontare adesso riguarda i cambiamenti imposti dal Covid al settore degli uffici, che nei numeri di investimento ha ancora retto alla crisi della pandemia. Ma in futuro bisognerà ripensare gli spazi direzionali, anche per via della crescente quota di smart working. Lo stesso Gruppo Generali in settimana ha fatto di sapere di avere scelto la strada dello smart working al 100% a rotazione per i propri dipendenti.