Generali, Consob avvia una consultazione soft sulla lista del cda

Il collegio Consob decide su Generali. Stando alle indiscrezioni, oggi è stato votato a maggioranza il ricorso a una consultazione. Al mercato, tuttavia, non vengono girati i quesiti che avevano posto all'Autorità i legali del gruppo di Francesco Gaetano Caltagirone sulla legittimità della scelta di un cda uscente di proporre la lista per il nuovo board.

Il richiamo di attenzione

Il testo varato ha recuperato e rielaborato il richiamo di attenzione, esaminato e in una prima versione bocciato dal collegio Consob nelle scorse settimane.

La scelta sembra non contribuire a fare immediata chiarezza sulla vicenda che vede contrapposti i soci di Generali: da una parte Mediobanca, che punta a far proporre la lista dal cda, e Caltagirone, Del Vecchio e Fondazione Crt che sono invece contrari.La consultazione, in ogni caso, prende il via il 2 dicembre per concludersi il 17 dicembre.

Rischio di autoreferenzialità e di un’Opa totalitaria

Nel documento pubblicato sul sito della Consob si fa riferimento ai rischi che possono essere connessi alla prassi, importata dall'esperienza anglosassone e già presente in 52 statuti di società italiane, di far proporre la lista per il nuovo board dal cda uscente. «La presentazione di una lista da parte del cda uscente – oltre ai rischi di autoreferenzialità e autoperpetuazione evidenziati anche nei sistemi di governance anglosassoni a proprietà dispersa- può infatti presentare alcuni rischi, più evidenti in società a proprietà concentrata e soprattutto in presenza di azionisti di controllo, in termini di scarsa trasparenza del processo di selezione delle candidature e di formazione della lista, con conseguente possibile alterazione dei meccanismi di corretta competizione tra liste», si spiega. E ancora: «Potrebbero, inoltre, essere configurabili collegamenti tra liste ai sensi del citato art. 147-ter del Tuf». Si fa, ad esempio, riferimento al rischio «di collegamento sussistente in caso di contemporanea presentazione di liste da parte del cda uscente e da parte di singoli soci che siano presenti nel medesimo consiglio in carica». Il collegamento tra liste, in estrema sintesi, chiama in causa la possibilità che i diversi soci presenti nel capitale di una società e i quali hanno rappresentanti nel cda che ha espresso una lista per i successori, siano poi riconosciuti come collegati dal un patto di fatto e, quindi, siano chiamati a lanciare un'Opa totalitaria sul capitale della società.

La consultazione non esaurisce le valutazioni di Consob

Nella conclusione del documento di consultazione, d’altro canto, l'Autorità avverte sul fatto che «i richiami di attenzione» proposti nel documento «non esauriscono neppure le valutazioni che la Consob potrà compiere nell'ambito della sua attività di vigilanza a seguito dell’esame delle concrete condotte e della loro rilevanza nella prospettiva della corretta applicazione della normativa di riferimento: trasparenza dei patti parasociali, azione di concerto e Opa obbligatoria, collegamento tra liste, informativa societaria e preassembleare, operazioni con parti correlate».