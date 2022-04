Generali continua a salire a Piazza Affari, cresce l'attesa per l'assemblea dei soci

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor ) - Prosegue la corsa di Generali a Piazza Affari, mentre si avvicina la record date del 14 aprile, ultimo giorno utile per costruire posizioni in vista dell'assemblea che il 29 del mese eleggerà il nuovo cda. I titoli del Leone guadagnano oltre il 2% e portano a circa l'11% la performance dal giorno della presentazione del contro-piano "Awakening the lion" preparato da Francesco Gaetano Caltagirone. Un progetto che, secondo gli analisti di Equita, presenta «target ambiziosi», ma anche «troppi punti di domanda».

Per analisti contro-piano «ambizioso ma con incertezze»

In particolare, secondo gli esperti «la mancanza di dettagli su come raggiungere questi obiettivi fa sorgere molte incertezze sulla concretezza del piano, rendendone scarsa la visiblità». In assemblea si scontreranno la lista presentata dal cda uscente e sostenuta dal primo socio Mediobanca, che punta alla conferma dell'a.d. Philippe Donnet, e quella depositata proprio da Caltagirone, che ha individuato in Luciano Cirinà il candidato alla carica di capoazienda.

Una compagine, quest'ultima, che ha già raccolto il sostegno esplicito di Leonardo Del Vecchio e su cui con ogni probabilità convergeranno anche i voti della Fondazione Crt. Caltagirone, Del Vecchio (con Delfin) e Crt erano riuniti in un patto di consultazione sciolto nelle ultime settimane.