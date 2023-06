Generali cresce in Europa: rileva Liberty Seguros per 2,3 miliardi

I punti chiave I dettagli

Arriva la più volte auspicata operazione di consolidamento in Europa per Generali. Il gruppo assicurativo, al lavoro sul dossier da tempo, ha infatti annunciato l’acquisizione di Liberty Seguros da Liberty Mutual per 2,3 miliardi di euro.

Grazie a questa mossa, il Leone di Trieste rafforza il proprio posizionamento nel business Danni in Spagna, dove è il quarto operatore, e in Portogallo dove invece è secondo e rientra poi in Irlanda e in Irlanda del Nord.

La compagnia ha definito l’operazione «un’opportunità rara, pienamente in linea con il piano strategico “Lifetime Partner 24:Driving Growth”». L’acquisizione degli asset permette infatti è coerente con l’intenzione di promuovere «la crescita sostenibile del Gruppo nei suoi mercati principali, garantendo una significativa ottimizzazione dei costi e benefici in termini di economie di scala.

Liberty Seguros contribuirà con oltre 1,2 miliardi di premi prevalentemente relativi al business Danni, grazie a una piattaforma distributiva multicanale, profittevole e fortemente capitalizzata. Sul fronte della distribuzione, l’operazione «rafforza il posizionamento competitivo europeo di Generali nel canale diretto facendo leva sulle forti competenze di Liberty Seguros in quest’ambito». Da ultimo va sottolineato che l’acquisizione è avvenuta per cassa per un importo pari a 2,3 miliardi, «comprensivo dell'intero eccesso di capitale di Liberty Seguros che garantirà significativi benefici finanziari»