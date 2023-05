Generali positiva in mercato fiacco, per broker trimestrale oltre le attese

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Generali in altalena insieme al listino di riferimento (Ftse MIb) e al comparto finanziario, dopo i conti giudicati migliori delle attese dai broker. Il cda del gruppo ha approvato i conti al 31 marzo, per la prima volta redatti secondo i nuovi principi contabili Ifrs 17, che vedono premi lordi in aumento a 22,2 miliardi (+1,3%) trainati dalla robusta crescita del segmento Danni (+10,1%) mentre il Vita cala del 3,7%. Il risultato operativo è in crescita a 1,82 miliardi (+22,1%), grazie in particolare al forte contributo del Danni (+74,6% a 847 milioni) mentre il Vita si attesta a 924 milioni (+1%). L'utile netto normalizzato balza del 49,7% a 1,22 miliardi, «grazie al beneficio derivante da fonti di utile diversificate, all’utile non ricorrente relativo alla cessione di un complesso immobiliare londinese per 193 milioni netti e all'impatto delle svalutazioni per 96 milioni sui titoli a reddito fisso russi registrati nel primo trimestre 2022».

Il Solvency Ratio si conferma «estremamente solido» al 227% (dal 221% di fine 2022), mentre il combined ratio è migliorato al 90,7% rispetto al 96,3% del primo trimestre 2022, grazie principalmente al miglioramento del loss ratio che scende al 60,6% (-7,2 punti percentuale). Infine, «grazie ai risultati raggiunti, il gruppo conferma tutti gli obiettivi del piano strategico» al 2024.

«Risultati di difficile lettura per la prima applicazione dei nuovi principi contabili. Nel complesso le indicazioni sono molto positive per l’andamento degli utili anche se in parte legate a elementi non ricorrenti, per esempio le plusvalenze sul real estate»m sottolinea Intermonte, che sul titolo ha rating neutral e target price a 18,5 euro. «Possibile una revisione al rialzo degli utili sulla base dell’andamento del primo trimestre migliore delle attese, mentre a livello di utile operativo non ci aspettiamo cambi significativi», aggiunge. Equita, che valuta l'azione Generali "hold" con prezzo obiettivo a 20 euro, sottolinea come il gruppo «in termini di premi, ha riportato un'ottima crescita dei volumi nel Danni (+10% su anno) guidati sia dalla componente Non Motor (+12%) che Motor (+9%), mentre - come prevedibile - l'andamento nel Vita è risultato debole (premi lordi -4% su anno), con raccolta netta negativa a -190 milioni prevalentemente riconducibile alla componente di prodotti tradizionali».

Kbw (outperform e target price a 21 euro) evidenzia la difficoltà di comprensione di una trimestrale redatta per la prima volta con i nuovi principi contabili, ma anche che i principali numeri sono forti e che l'accoglienza del mercato sarà positiva. Stessa posizione per Morgan Stanley (underweight, target price 18 euro) che osserva come la trimestrale di Generali ha superato le aspettative della banca d'affari, per esempio sul risultato operativo (superiore del 18% alle previsioni) o sul combined ratio (90,7% contro il 94% pronosticato dalla banca Usa). Infine Jefferies (hold, prezzo obiettivo 17,5 euro) che sottolinea: «Con ricavi, margini, utili e capitale tutti ampiamente al di sopra del consensus, insieme alla conferma degli obiettivi del piano da parte del management, Generali sta ottenendo risultati eccezionalmente buoni e sembra non essere influenzata dalle controversie a livello di consiglio di amministrazione».