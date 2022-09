Generali e Poste comprano per 350 milioni il Cortile della seta

Ascolta la versione audio dell'articolo

Anticipata dal Sole 24 Ore ad aprile 2022, è stata appena finalizzata la vendita del celebre palazzo del Cortile della Seta a Milano. Ad acquistare sono Generali e Poste Vita - insieme i due player hanno già acquistato immobili a Francoforte, Berlino e Roma (in questo caso si è trattato di Parco Leonardo) -, che hanno messo sul piatto il controvalore di 350 milioni di euro per inserire in portafoglio un immobile iconico nel mercato italiano.

L’operazione è stata perfezionata con quote paritetiche per conto del fondo pan-europeo Generali Europe Income Holding Fund, sottoscritto dalle compagnie del Gruppo Generali, e di un fondo real estate sottoscritto da Poste Vita, entrambi gestiti da Generali Re.

A vendere è Savills Investment Management Sgr, mentre proprietaria in quanto sottoscrittore del fondo Sericon Investment a cui l'immobile è conferito è JP Morgan.

Investitori attratti da asset di elevato pregio

Il deal appena definito dimostra che, nonostante il periodo che si prospetta difficile per il settore - i cantieri iniziano a chiudere per via della scarsità di materie prime e per l’impennata dei costi in generale - gli asset di elevato pregio con tenant di alto profilo, come in questo caso, trovano investitori disponibili all’acquisto. La liquidità in circolazione è ancora elevata. Il controvalore della transazione garantisce un yield intorno al 3 per cento. Il classico deal per investitori che cercano immobili a reddito da tenere in portafoglio nel medio-lungo periodo.Per il resto è innegabile che andiamo incontro a mesi difficili per il real estate, come per gli altri settori.

L’immobile, acquistato sei anni fa si vocifera per una cifra inferiore ai cento milioni di euro da parte di Savills per conto di JP Morgan, è oggi la sede di Loro Piana, ma in passato è stato per anni il quartier generale della Banca Popolare Commercio e Industria e prima ancora ospitava l’edificio dove avveniva il carico e scarico di balle contenenti bozzoli, cascami e filati di seta. Ed è stato ristrutturato per poter ospitare attività retail al piano terra, dove sono state realizzate vetrine a tutta altezza con affaccio su via della Moscova e su via Solferino per i negozi di arredo di alto livello come Loro Piana, Flexform, Lodes e Calligaris Group.