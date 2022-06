Generali e Poste Vita, esclusiva per il Cortile della Seta a Milano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il mercato immobiliare ha i riflettori puntati su quella che potrebbe essere la gara più importante e ricca dell’anno per un singolo asset.

Vale circa un mese di tempo l’esclusiva che gli advisor Cbre e Dils hanno concesso al gruppo assicurativo Generali, in partnership con Poste Vita, nell’ambito della competizione per la vendita del Cortile della Seta a Milano, anticipata in esclusiva dal Sole24 Ore all’inizio di aprile 2022. La gara che ha portato sul mercato il celebre palazzo all’indirizzo di...