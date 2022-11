Generali, è stallo su Guggenheim. La Borsa punisce Banca Generali

Ascolta la versione audio dell'articolo

Generali mette da parte, almeno per ora, il dossier Guggenheim. E la Borsa si scatena colpendo Banca Generali con il titolo che, dopo uno stop per eccesso di ribasso, ha chiuso in discesa del 5,31% a 32,10 euro. La ragione? La possibile mancata acquisizione dell’asset manager americano toglie appeal speculativo alla controllata che, nell’ambito di un processo di crescita all’estero, sarebbe potuta diventare un bene da valorizzare. Questo con l’intento di finanziare almeno in parte l’operazione. Dalla...