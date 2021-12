Generali, con i paletti Consob faro sul ruolo di Galateri

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La Consob non ha assunto una decisione sulla vicenda Generali. E non ha preso posizione nella contesa tra Mediobanca e Caltagirone-Delfin-Crt sulla legittimità del percorso intrapreso per far presentare dal cda uscente una lista per il nuovo board. Eppure le raccomandazioni, per ora non vincolanti, contenute nel documento di consultazione pubblicato lo scorso 2 dicembre (e nel quale è stato inserito il richiamo di attenzione discusso dal collegio dell’Autorità nelle scorse settimane) stanno cominciando...