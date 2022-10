Generali, ispezione dell’Ivass: al centro il modello di business

Ascolta la versione audio dell'articolo

È scattata, nella prima mattinata di ieri una nuova ispezione Ivass in casa Generali. Il gruppo assicurativo è, come tutte le altre compagnie del settore, spesso oggetto delle attenzioni dell’Autorità su specifici aspetti gestionali. In questo caso, si apprende, il monitoraggio avrebbe un raggio d’azione leggermente più ampio rispetto alle recenti visite degli uomini guidati da Luigi Federico Signorini. Sebbene si tratti di un atto che rientra nell’operatività ordinaria dell’Authority, in questa ...