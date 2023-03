Generali, in Italia svolta su salute e benessere: nasce un’unità dedicata

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Riassetto strategico in Generali Italia. Il Leone ha varato ieri la nuova unità organizzativa “Health&Welfare”. Un’unità di business unicamente dedicata al settore benessere e salute con l’obiettivo di cogliere tutte le opportunità in un segmento cruciale per il comparto assicurativo. Basti pensare che per l’82% degli italiani la priorità è la salute. E che quest’ultima è anche indicata tra gli obiettivi fondamentali del Pnrr, che prevede investimenti per 20 miliardi di euro a supporto del Servizio...