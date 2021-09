Generali, l’ipotesi ticket interno in alternativa al tris di Donnet

3' di lettura

Generali riapre il cantiere governance. Archiviata la pausa agostana, è tornato sul tavolo del consiglio di amministrazione della compagnia una delle priorità dell’azienda per i prossimi mesi: definire il vertice della società, in scadenza con l’approvazione del bilancio 2021, così come i componenti del prossimo board, alla luce del fatto che molti degli attuali membri non potranno più essere considerati indipendenti.

Come è noto una parte degli azionisti forti del Leone, con Francesco Gaetano Caltagirone...