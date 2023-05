Generali, numeri in crescita spinti dal Danni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sui conti delle Generali, calcolati per la prima volta con i nuovi principi contabili Ifrs 17 e 9, si fa sentire la spinta del settore danni, sia sul fronte della raccolta sia sul piano dei risultati, in forte crescita rispetto al primo trimestre del 2022.

I numeri

In particolare, i premi lordi sono saliti 22,2 miliardi (+1,3%) trainati dalla robusta crescita del segmento Danni, +10,1% a 8,92 miliardi, mentre il Vita ha segnato il passo registrando una contrazione del 3,7% a 13,23 miliardi con la linea unit linked in discesa del 17,4% soprattutto in Italia, Francia e Germania mentre la linea puro rischio e malattie è balzata del 6,4%.

Il forte contributo del Danni

In questo contesto il risultato operativo è cresciuto a 1.820 milioni, in aumento del 22,1%, grazie in particolare al forte contributo del Danni che da solo ha generato 847 milioni di risultato operativo (+74,6%), complice il netto miglioramento del combined ratio, sceso al 90,7% (-5,6 p.p.). Resiliente il settore Vita che nonostante la contrazione della raccolta ha segnato un risultato operativo in lieve progresso (+1%) a 924 milioni. Eccellente il New Business Margin a 5,72% (+0,32p.p.) mentre il valore della nuova produzione vita è sceso del 10,5% a 657 milioni.

Sul fronte dei profitti Generali ha introdotto una nuova definizione di risultato netto normalizzato, che neutralizza i seguenti impatti: la volatilità derivante da utili o perdite su strumenti finanziari misurati a fair value a conto economico detenuti sui portafogli diversi da quelli a diretta partecipazione agli utili, l'effetto dell'iperinflazione ai sensi del principio IAS 29, l'ammortamento di attivi immateriali connessi a fusioni e acquisizioni e l'impatto di utili e perdite derivanti da acquisizioni e cessioni. In ragione di ciò, il risultato netto normalizzato si è attestato a 1.229 milioni contro gli 821 milioni del primo scorcio del 2022. Ciò è dovuto, oltre che al contributo significativo del Danni, a un paio di partite straordinarie. In particolare, il Leone ha potuto beneficiare della cessione di un complesso immobiliare londinese (per 193 milioni al netto delle imposte), e non ha subìto l’impatto delle svalutazioni sui titoli a reddito fisso russi che lo scorso anno avevano pesato per 96 milioni.

Solida la posizione di capitale con una Solvency Ratio in ascesa al 227% (221% a fine 2022).