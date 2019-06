Generali in pole per la portoghese Tranquilidade L’operazione vale 682 milioni di euro

Generali è in pole position per prendere il controllo della compagnia assicurativa portoghese Tranquilidade. Lo scrive Bloomberg. L’operazione ha un valore di 682 milioni di dollari e l’asset è attualmente controllato dal fondo Apollo che lo ha rilevato nel 2015 dal Banco Espirito Santo per 200 milioni di euro.

In questi anni Tranquilidade è diventato il secondo assicuratore del Portogallo con una quota di mercato media del 15% . In virtù di questa ascesa il fondo punterebbe a ricavare dalla cessione fino a 600 milioni di euro.

Il gruppo assicurativo faceva parte della rete di partecipazioni della famiglia Espirito Santo ma il crollo nel 2014 del Banco Espirito Santo ha rimescolato le carte in tavola portando allo spezzatino di numerose attività, compreso il business assicurativo. Per il quale a inizio anno è stata avviata una procedura d'asta che ha raccolto l'interesse di una serie di attori del settore, tra i quali la tedesca Allianz, la belga Ageas e la spagnola Mapfre. Ora, però, con le proposte vincolanti, la corsa sarebbe a due: Generali da un lato e Catalana dall'altro. Il gruppo di Trieste non commenta ma la decisione finale sull'acquirente verrà presa entro le prossime due settimane.