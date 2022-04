Generali, i proxy advisor ai fondi: sostenere la lista del cda

I punti chiave Glass Lewis: cautela sul contropiano

Iss si smarca da Assogestioni

Il peso dei proxy

In vista dell’assemblea Generali del 29 aprile, in cui si profila un testa a testa tra la lista presentata dal cda uscente e quella targata Caltagirone, arriva l’atteso responso dei proxy advisor: sia Glass Lewis che Iss suggeriscono ai fondi istituzionali di votare per la lista del board. Frontis, invece, precisa che «il report non è stato ancora emesso e non è stata ancora definita ufficialmente alcuna raccomandazione di voto. Le analisi riguardo tutti i punti all’ordine del giorno sono ancora ...