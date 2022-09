Generali punta un asset manager Usa, l’ipotesi di far cassa con Banca Generali (che vola in Borsa)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il momento di mercati è difficile per tutti e per le compagnie assicurative in particolare, ma Generali non ha perso le ambizioni di M&A. Secondo quanto raccolto da Il Sole 24 Ore, sarebbero a un punto di svolta le trattative con un asset manager americano, che - stando alle indiscrezioni di Bloomberg - sarebbe Guggenheim Partners, realtà da 228 miliardi di dollari in gestione. Allo studio un investimento diretto o, in alternativa, una partnership industriale.

«Periodicamente riceviamo richieste...