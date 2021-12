Generali RE acquista a Cracovia e P3 Logistic affitta in Olanda

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non si ferma il dinamismo italiano prenatalizio sulla logistica, anche in Europa. Dove, da un lato, Generali Real Estate ha completato l’acquisizione di un asset logistico core in Polonia, a Kokotów, nell’area di Cracovia. Dall’altro, P3 Logistic Parks, investitore e gestore di immobili logistici in Europa, ha siglato un contratto di locazione a lungo termine con un importante retailer internazionale nei Paesi Bassi.

Il closing di Generali RE

Generali Real Estate ha completato l’acquisizione di 7R Park Kraków IX, un asset logistico core in Polonia, situato a Kokotów, nell’area di Cracovia, per conto del fondo pan-europeo Generali Real Estate Logistics Fund (Grelf) gestito da Generali RE Spa Sgr. La società venditrice è 7R SA. Si tratta della seconda transazione, nel settore della logistica in Polonia, che Generali Real Estate ha completato con 7R quest’anno, dopo l’acquisizione di un complesso logistico a Danzica.

7R Park Kraków IX si trova a Kokotów, nell’ambito della Wieliczka Economic Activity Zone, dove 7R dal 2015 ha sviluppato diverse strutture logistiche. L’asset, che si sviluppa su 33.600 mq ed è interamente locato, si trova nelle immediate vicinanze di importanti infrastrutture autostradali, oltre che di comodo accesso al trasporto pubblico.7R Park Kraków IX ha ottenuto una certificazione Breeam “Very Good”, grazie a caratteristiche come un impianto fotovoltaico e stazioni di ricarica per veicoli elettrici, ed all’alta efficienza energetica, con illuminazione Led ed un sistema di distribuzione dell’aria ottimizzato. L’operazione – la seconda acquisizione quest’anno nel settore della logistica da parte del fondo Grelf – conferma l’interesse di Generali Real Estate verso la logistica.

Il fondo Grelf punta ad asset logistici di alta qualità in aree ben consolidate con eccellente accessibilità, nei principali hub logistici europei.

«Con oltre 1 miliardo di euro di asset logistici in gestione – ha detto Pierre-David Baylac, head of logistics in Generali Real Estate – alla fine del 2021 avremo aggiunto 145mila mq al nostro portafoglio logistico in Francia, Italia e Polonia, con asset esistenti o in consegna nel 2022. Con una solida pipeline, continuiamo la nostra espansione nei prossimi anni nei nostri paesi target».

P3 Logistic Parks nei Paesi Bassi

Il polo logistico P3 Echt nel sudest dei Paesi Bassi

P3 Logistic Parks, investitore a lungo termine specializzato nella gestione e nello sviluppo di immobili logistici in Europa, ha siglato un contratto di locazione a lungo termine con un importante retailer internazionale per P3 Echt, un polo logistico situato nella regione di Echt-Susteren, nel sudest dei Paesi Bassi. L’immobile rappresenta il progetto maggiormente sostenibile di P3 in Europa e il suo primo acquisto a termine nei Paesi Bassi. In seguito a questo passaggio P3 ha affittato l’intero immobile di circa 99mila mq a un singolo locatario. Situato nel Businesspark Midden-Limburg , nel territorio comunale di Echt-Susteren, vicino ai confini con la Germania e il Belgio, P3 Echt può contare su una posizione strategica per il settore del retail. L’immobile è composto da quattro unità di uguali dimensioni, ciascuna comprendente un magazzino, un piano rialzato e un’area adibita a uffici. In totale, P3 Echt conta 84.877 mq di magazzino, 12.685 mq di piano rialzato e 1.376 mq di area uffici.