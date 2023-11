Generali Re, focus su logistica e hotel per arginare il nodo degli uffici

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’occasione è l’ottenimento per Citylife, primo quartiere al mondo, del livello Platinum nelle tre certificazioni internazionali Leed for Cities and Communities, Well for Community e Sites “Existing Landscape”. La cerimonia ieri sera è stata il riconoscimento «dell’eccellenza nell’impegno per la rigenerazione urbana sostenibile e la creazione di una comunità di quartiere resiliente e inclusiva», recita il comunicato. Un appuntamento per una chiacchierata a tutto tondo con Aldo Mazzocco, ceo di Generali Real Estate, per capire il momento difficile di mercato.

«Le tre certificazioni non per singoli building ma per l’intero quartiere Citylife sanciscono la bontà del nostro intervento su 36 ettari di terreno, più della metà oggi parco urbano aperto al pubblico mentre l’altra metà offre un mix di funzioni tra uffici, residenze, ristorazione, leisure e shopping district», dice Mazzocco. Complesso di 60mila mq di ufficiche sarà completato da CityWave, edificio progettato da Bjarke Ingels Group pronto per fine 2025. Mentre alla città si aprirà l’ex Palazzo delle Scintille, hub vaccinale in tempo di Covid e futuro Generali square garden per eventi culturali.

È innegabile che il momento di mercato sia complicato. «L’impatto rapido della crescita dei tassi di interesse sull’economia dovrebbe smorzarsi l’anno prossimo - dice Mazzocco -. Entreremo probabilmente in un periodo di stabilizzazione e forse decrescita dei tassi».

Quali allora i settori sui quali investire? «Siamo investitori di lungo periodo - dice - e pensiamo che il percorso di crescita della logistica in termini di infrastruttura immobiliare sia ancora da compiere. Il nostro portafoglio oggi vale quasi un miliardo di euro in questo segmento, un milione di mq in Italia. Pertanto siamo positivi sui trend di crescita in termini di interesse degli investitori e aumento dei canoni». E aggiunge che: «Rimane buona la domanda per il residenziale, anche se soffre della concorrenza del fixed income e dei governativi». Una domanda che resta elevata non tanto per motivi demografici quanto per una ricerca di soluzioni moderne.

L’asset class uffici ha perso volumi di investimento nell’ultimo periodo, a livello italiano nell’ordine del 60-70%, ma per Generali real estate rappresenta ancora il 60% di un portafoglio che vale quasi 40 miliardi di euro di asset in gestione.