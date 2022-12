Generali Real Estate, shopping pre-natalizio tra Spagna e Germania

Ascolta la versione audio dell'articolo

Prima la Germania, ora la Spagna. Generali Real Estate ha completato l’acquisizione di Portal del Angel, 40, un edificio storico ad uffici e high-street retail a Barcellona, per conto del fondo paneuropeo “Generali Core High Street Retail Fund”, gestito da Generali Real Estate spa, società di gestione del risparmio e riservato a investitori professionali. Il venditore dell'asset è una filiale della famiglia de Andres Puyol, Medcap Real Estate.

L’acquisizione è nel solco della strategia di Generali Real Estate di investire in asset prime nelle città europee più importanti e resilienti.

Grazie a un mercato real estate molto solido, soprattutto per asset ad uffici e commerciali di alta qualità, Barcellona è una delle città target nella strategia di investimento di Generali Real Estate. Dalla sede in Spagna, Generali Real Estate gestisce attualmente un portafoglio del valore di oltre 2 miliardi di euro.

L’edificio in Spagna

L’asset si trova in Av. Portal del Angel, una delle principali vie per l'high-street retail in Spagna, sede della maggior parte dei mass-market retailers, e punto di accesso al centro storico e a tutte le principali attrazioni turistiche della città.

Portal del Angel, 40 è un asset mixed-use (uffici e high-street retail) di alta qualità, completamente ristrutturato, di circa 4.400 mq di superficie lorda. L’edificio è stato interamente rinnovato nel 2022 da Medcap Real Estate con specifiche tecniche, ambientali e di sostenibilità d’eccellenza, raggiungendo la certificazione Breeam In-Use Very Good ed è interamente locato a tre tenant con contratti di locazione pluriennale.

Gli immobili in Germania

Una settimana fa, Generali Real Estate aveva annuncioato il completamento delle acquisizioni di due importanti asset direzionali e commerciali a Francoforte, entrambi per conto del fondo paneuropeo “Generali Europe Income Holding”, sempre gestito da Generali Real Estate spa. Si tratta di k26, nel distretto bancario, e 10tral, nel cuore del centro città.

Gli immobili k26 e 10tral, che si distinguono per l'alta qualità costruttiva e le caratteristiche di sostenibilità ai massimi livelli, vanno ad ampliare il portafoglio di Generali Real Estate a Francoforte, che ora conta 5 immobili.