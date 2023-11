Generali si assesta dopo i conti dei 9 mesi, Equita lima le stime

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Generali in coda al FTSE MIB a valle della presentazione dei conti trimestrali, che hanno dato il "la" a un assestamento delle quotazioni dopo i precedenti rialzi. I titoli della compagnia, che dal 7 novembre avevano messo a segno un progresso del 4,4%, sono ancora in discesa, dopo il -0,6% del 17 novembre. Nei primi nove mesi dell'anno il Leone ha raddoppiato l'utile netto a 2,82 miliardi (+94%), incrementando i premi lordi a 60,5 miliardi (+4,7%) e il risultato operativo, salito a 5,1 miliardi (+17%). Confermati i target di piano al 2024. «A seguito dei risultati dei nove mesi riduciamo le stime 2023-24 del 5% in media principalmente per riflettere un peggiore risultato operativo» nel settore Danni, scrivono gli analisti di Equita. «Limiamo invece marginalmente le stime 2025 (-1%)», aggiungono, sottolineando di aver ridotto il target price del 3% a 21 euro per azione.

«Con il titolo che tratta con un rapporto tra prezzo e utili attesi per il 2024 di 7,4 volte - scrive ancora Equita - confermiamo» il giudizio "hold" «alla luce dell’upside limitato sul nostro target price, continuando a favorire altri nomi tra i finanziari che offrono un profilo rischio rendimento che riteniamo più attraente». Di risultati «complessivamente in linea con le attese» parla invece Intermonte. «Crediamo che Generali sia ben posizionata per raggiungere o anche superare gli obiettivi del Piano Strategico in scadenza al 2024», aggiunge la Sim, precisando che in occasione del prossimo Investor Day «un punto di attenzione sarà riservato sicuramente alla gestione del capitale, considerando che, a questo punto, ci aspettiamo che Generali effettui un buyback di 500 milioni nel secondo semestre del 2024». Intermonte ha quindi corretto al rialzo le stime di utile per azione adjusted per il 2023, 2024 e 2025 rispettivamente del 4,3%, del 7,5% e dell'11,1%.