Generali, sì unanime ai conti. Donnet lavora al nuovo piano

3' di lettura

Soci compatti, almeno quelli presenti in assemblea, nel votare bilancio, dividendi, remunerazione e piano di incentivi ai manager di Generali. Dopo lo strappo di Francesco Gaetano Caltagirone che ha deciso di non depositare il proprio pacchetto di azioni all’assise, pari al 5,63%, in aperta polemica con la “gestione” della compagnia riguardo a temi chiave come la strategia e la governance dell’azienda, l’assemblea del Leone ha parzialmente risposto dando un segnale di apprezzamento del lavoro fin...