Generali soffre in scia alle parole della premier su Ddl Capitali e liste cda

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il ddl Capitali serve a «limitare il meccanismo attraverso il quale, in alcuni casi, si perpetuano all’infinito i cda, a prescindere dai soci». A quali «casi» si riferisse la premier Giorgia Meloni, nella sua conferenza stampa alla vigilia, non è dato saperlo. Ma di certo è bastato un semplice accenno, seppur indiretto, a una norma «che rafforza il peso degli azionisti» per riaccendere, tra gli altri, il titolo della compagnia Generali, che ieri a Piazza Affari ha subito guadagnato il 2,2%, salvo poi essere colpito dai realizzi nella seduta odierna, restando comunque vicino alla soglia simbolica dei 20 euro.

In 2023 ha tenuto banco dibatto tra liste cda e quelle dei soci

Al netto dei corsi azionari, le parole della presidente del Consiglio riportano a uno dei dibattiti che ha segnato l’ultimo biennio dei mercati finanziari italiani: i rinnovi dei vertici di molte public company, sospesi tra la lista presentata dai board uscenti (come Mediobanca e, appunto, Generali, a loro volta intrecciate) e quella degli azionisti privati di peso che, in alcuni casi, provano a far valere le proprie istanza anche in virtù degli ingenti capitali investiti. Ed è stato proprio questo il caso di Generali che non sfiorava in Borsa il tetto dei 20 euro da settembre scorso e, prima di allora, proprio da aprile 2022, cioè da quando i soci, anche in virtù dei risultati ottenuti, riconfermarono come ceo Philippe Donnet dopo mesi di scontri, segnati – appunto – dalla dialettica tra la lista del cda uscente (sostenuta da Mediobanca, De Agostini e fondi esteri, poi risultata vincitrice) e quella del grande oppositore Francesco Gaetano Caltagirone, per la quale votarono Leonardo Del Vecchio, Fondazione Crt e i Benetton. Una battaglia che aveva riacceso anche l'appeal speculativo sul titolo.

Ora la premier ha ribadito che «al mercato» rafforzare il peso dei soci «piace» e soprattutto «avvicina gli investimenti». A Piazza Affari, dopo i record del 2023, toccherà confermare, o meno, questa tesi. In attesa ovviamente, anche del prossimo rinnovo del cda Generali, previsto nella primavera del 2025.