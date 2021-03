Generali stacca la supercedola e conferma i target 2021 Nel 2020 risultato operativo record a 5,2 miliardi ma l’utile scende a 1,744 miliardi. Il cda propone dividendo da 1,47 euro e recupera la seconda tranche 2019 di Laura Galvagni

Un risultato operativo record ma soprattutto una super cedola. Il consiglio di amministrazione di Generali ha approvato ieri i conti del 2020 e a fronte di numeri “forti” ha deciso di proporre all’assemblea la distribuzione di un dividendo da 1,47 euro a titolo da pagarsi in due parti. La prima, relativa al bilancio 2020, sarà di 1,01 euro (da 0,96 euro del 2019) e verrà liquidata a maggio; la seconda da 0,46 euro rappresenterà il recupero della seconda tranche del 2019, bloccata a suo tempo dalla Vigilanza. «L'erogazione di questa seconda tranche», prevista per ottobre, «sarà soggetta alla verifica da parte del cda dell'insussistenza al tempo di disposizioni o raccomandazioni di vigilanza ostative», ha spiegato la società in una nota.

In tutto la proposta di dividendo comporta un'erogazione massima complessiva di 2,315 miliardi. Una cifra decisamente importante, stante anche il contesto pandemico ma frutto di una «generazione di capitale record» nel 2020 pari a 4 miliardi. D’altra parte, assicura il ceo Philippe Donnet, i risultati 2020 di Generali sono «eccellenti, ottenuti in un contesto senza precedenti» e «confermano la maggiore resilienza rispetto agli altri player del settore, sia dal punto di vista tecnico sia da quello della solidità patrimoniale. Per il secondo anno consecutivo registriamo il miglior risultato operativo della storia e, anche grazie al dividendo in ulteriore crescita, continuiamo a creare valore per tutti i nostri stakeholder». Il manager ha quindi aggiunto: «Siamo ora entrati nell'ultimo anno del piano strategico e siamo ben posizionati per raggiungere tutti gli obiettivi di ‘Generali 2021'».

Riguardo ai numeri del passato esercizio, la compagnia ha chiuso il bilancio con un risultato operativo a 5,2 miliardi (+0,3%), «grazie al positivo contributo dei segmenti danni, asset management e holding”». L’utile, invece, è sceso a 1,744 miliardi (-34,7%) per effetto di svalutazioni e iniziative on off (come il fondo Covid). L'utile normalizzato è in calo del 12,7% a 2,076 miliardi. A fronte di una Solvency Ratio al 224% (in linea con fine 2019). Infine sotto il profilo industriale, il combined ratio cala di 3,5 punti percentuale all’89,1%, il totale dei premi è in crescita dello 0,5% a 70,7 miliardi «con una raccolta Danni resiliente e profittevole, e un'ottima raccolta netta Vita a 12,1 miliardi». La prima ha premi sostanzialmente stabili, la seconda risulta comunque in calo del 10,5%.

Infine, «alla luce dei risultati raggiunti a fine 2020, il gruppo conferma l'obiettivo di una crescita annua composta 2018-2021 degli utili per azione tra il 6% e l'8%. Si prevede inoltre un RoE atteso del 2021 maggiore del 11,5%, e un obiettivo di dividendi cumulati 2019-2021 tra 4,5 e 5 miliardi, subordinatamente al contesto regolatorio».