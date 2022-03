Generali, sul tavolo di Consob il prestito titoli Mediobanca

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il collegio Consob si prepara a esaminare di nuovo il dossier sul rinnovo del vertice delle Generali. Questa volta ad approdare in commissione sarà la questione, sollevata dalle società del gruppo di Francesco Gaetano Caltagirone prima di Natale, sulla legittimità del prestito titoli sul 4,42% di Generali fatto da Mediobanca per aumentare le sua partecipazione al 17,22% del capitale in vista dell’assemblea di aprile.

Il dossier dovrebbe approdare al collegio a giorni: non è stato ancora messo all’ordine del giorno del collegio, ma non è da escludere che possa avvenire già questa settimana. E la decisione si presenta ancora una volta complessa, sia per la delicatezza della situazione, sia per l’intervento di soggetti internazionali, come l’International Securities Lending Association (Isla), che ha bocciato l’utilizzo di quel pacchetto del 4,42% dei titoli.

La contesa e i protagonisti

Ma andiamo per gradi. Come è noto la contesa al vertice vede da una parte il socio storico della compagnia del Leone, Mediobanca, che ha sponsorizzato l’adozione della prassi della presentazione della lista per il rinnovo del board da parte del cda uscente. Azionisti come Caltagirone e Leonardo Del Vecchio, che non condividono le modalità di scelta del nuovo vertice, hanno lasciato il board di Generali: in particolare il costruttore romano sta lavorando alla presentazione di una lista alternativa. Questo fronte contrapposto, di cui fa parte anche la Fondazione Crt, ha un pacchetto azionario complessivo ormai quasi equivalente al 17,22% messo assieme da Mediobanca.

La Consob ha già assunto una decisione nei fatti salomonica sulla legittimità della presentazione di una lista da parte del board uscente, a valle di una consultazione indetta prima di Natale.

La prassi dell’empty voting

Tornando al prestito titoli, per ora sarebbe stata elaborata dagli uffici un’analisi ricognitiva che illustra come la prassi dell’empty voting (diritto di voto a fronte di una ridotta esposizione al rischio azionario) si sia diffusa a livello internazionale senza che sia stata adottata una normativa specifica in nessun paese.