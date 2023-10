Generali, Terzariol guiderà nuova divisione Insurance

Ascolta la versione audio dell'articolo

Giulio Terzariol entra in Generali. La compagnia ha annunciato che il manager, già cfo di Allianz, sarà operativo a partire da gennaio 2024 come ceo Insurance, nuova divisione creata per concentrare la responsabilità di tutte le business unit assicurative.

Terzariol ripoterà direttamente al ceo, Philippe Donnet ed entrerà a far parte del Group Management Committee del Leone. Di fatto avrà il compito di coordinare le attività dei ceo di tutte le unità operative sul territorio: Italia, DACH (Germania, Austria e Svizzera), Francia e Global Business Activities (che comprende Europe Assistance e Global Business Lines) e International (che comprende le regioni CEE, Mediterranean & Latin America e Asia).

La nuova struttura

La nuova organizzazione, ha spiegato la società, risponde alla logica di migliorare “il coordinamento, l’efficacia e l’allineamento strategico tra le aree geografiche contribuendo al raggiungimento degli obiettivi del piano strategico Lifetime Partner 24: Driving Growth”.

Terzariol, laurea in Bocconi, arriva in Generali dopo aver ricoperto per oltre 20 anni ruoli apicali in Allianz. La prima esperienza, però, è stata proprio con il Leone di Trieste a Monaco e poi a Vienna.

Il ceo Donnet ha commentato così il nuovo innesto: “Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Giulio Terzariol come ceo Insurance di Generali. Il gruppo beneficerà dell’esperienza maturata da Giulio in posizioni di leadership in diversi paesi del mondo. È un momento eccellente per Generali, come dimostrato dal successo della nostra strategia, dalla forte posizione finanziaria e dalla crescita profittevole. Sono fiducioso che con l’ingresso di Giulio nella nostra squadra di management, recentemente riconosciuta dal mercato come la migliore in Europa, continueremo a rafforzare la nostra posizione nel settore assicurativo”.