Mediobanca: utili in calo del 27% a 600 milioni,sopra le attese

13:36 Diasorin: ricavi in crescita del 9,1% a 382,3 milioni nel primo semestre

Via libera del cda di DiaSorin ai conti del primo semestre del 2020 chiusi con un utile netto in crescita a 94,7 milioni (+12,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso). Lo si legge in una nota della società che si occupa di produzione di test diagnostici. Il fatturato sale a 382,3 milioni (+9,1%), anche a seguito, spiega il gruppo, “del contributo dei test di diagnostica molecolare e di immunodiagnostica per il Sars-CoV-2, generati per oltre l'85% nelle Americhe (in particolare negli Stati Uniti) e in alcuni Paesi europei”. L'ebitda è in crescita a 153,6 milioni (+10,3%), mentre la Posizione finanziaria netta consolidata al 30 giugno è positiva per 190,4 milioni, in aumento di 17,5 milioni rispetto a fine 2019. Quanto all'impatto della pandemia, “il settore in cui opera DiaSorin è stato considerato strategico, in quanto in grado di fornire gli strumenti necessari a diagnosticare e contenere il rapido diffondersi dell'infezione. Per tali motivi DiaSorin non è stata interessata da alcuna misura restrittiva ed ha proseguito senza discontinuità le proprie attività di ricerca, produzione e distribuzione in tutti i siti del gruppo”. Inoltre “non sono stati ravvisati rischi significativi connessi al Covid-19 tali da mettere in dubbio la continuità aziendale”.

“Tenuto conto dell'attuale stato di incertezza ed imprevedibilità del contesto macro-economico post Covid-19 a livello mondiale, DiaSorin ritiene opportuno confermare la scelta operata in occasione della pubblicazione dei risultati del primo trimestre e pertanto non fornire ancora previsioni in merito all'evoluzione della gestione per l'esercizio 2020”. È quanto scrive DiaSorin in una nota relativa ai risultati del primo semestre del 2020, precisando che “nonostante ciò, a seguito della buona performance del business nel primo semestre e in considerazione del settore in cui DiaSorin opera, il management non si aspetta ripercussioni negative sui risultati del gruppo nel secondo semestre dell'esercizio”.