Generali vara la lista dei 13: in cda più donne e indipendenti

Tredici candidati per un consiglio che, dopo varie riflessioni, manterrà il medesimo numero di membri. Il cda delle Generali, convocato nel pomeriggio di lunedì per mettere il sigillo ai conti del 2021 che verranno diffusi martedì in mattinata, ha reso pubblica la propria lista di nomi per il rinnovo del board che dovrà essere votato all’assemblea del 29 aprile. Lo ha fatto in leggero anticipo, un paio di settimane, rispetto a quelli che erano i termini di legge.

Ma d’altra parte, la situazione conflittuale...