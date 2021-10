Generare innovazione? Ecco gli ingredienti utili per un contesto favorevole

1) Lo spirito di cooperazione, ovvero una sana e diffusa propensione a cercare il supporto da parte degli altri colleghi e ricambiarlo costantemente, avendo però a mente un ingrediente fondamentale, l’obiettivo comune. È proprio questo l’elemento che distingue la cooperazione dalla collaborazione. Collaborare viene dal latino co-laborare ovvero lavorare assieme (condividere spazi oppure confrontarsi con i colleghi) senza che però questo implichi la condivisione di un obiettivo comune. Co-operare invece significa letteralmente lavorare per “costruire” la stessa opera, per ottenere, tramite un supporto reciproco, un fine comune. Questo implica la necessità di comprendere quali contributi possono essere portati dalle diverse parti in causa per il raggiungimento del risultato comune.

2) La tolleranza verso l’errore, ovvero la capacità di vedere nell’errore, tutte le volte che è possibile, semplicemente un inciampo che ci ha consentito di apprendere qualcosa di nuovo. Certamente questo approccio potrà sembrare retorico da una parte e scontato dall’altra, nel senso che nessuno si sognerebbe mai di contestare l’errore come sana e proficua fonte di apprendimento. È altrettanto vero però che ci sono errori ed errori e quindi la responsabilizzazione delle persone include anche lo sviluppo della loro attitudine alla comprensione delle possibili conseguenze delle loro azioni, cosa che però non implica la rimozione di un’altra condizione: la cosiddetta psychological safety. Le persone devono sentirsi tranquille di potere avanzare proposte ed eventualmente sbagliare senza il timore di correre rischi.

3) Un approccio informale alla gerarchia, ovvero la capacità, a maggior ragione da parte dei responsabili, di assicurarsi che le relazioni gerarchiche con i propri collaboratori non vengano da loro vissute come fattore di inibizione rispetto alla possibilità di esprimersi ed osare. La gerarchia può, nonostante tutto, continuare a rappresentare un fattore di ostacolo. Dare fiducia, restituire feedback, incoraggiare, assegnare attività importanti e responsabilità può certamente aumentare il grado di self confidence dei collaboratori ed evitare o ridimensionare la possibile percezione della gerarchia come limitante.

Insomma, la propensione all’innovazione è frutto di una cura particolare nei confronti del contesto di riferimento che non può prescindere da alcuni ingredienti come la cooperazione, la tolleranza verso l’errore e un approccio “informale” alla gerarchia. Tutto questo favorisce la ridondanza cognitiva, ovvero la capacità di immaginare e vedere soluzioni e possibilità che sarebbe difficile concepire sotto pressione.

* Partner di Newton Spa