Generazione Cultura, al via quarto bando per formare 50 giovani

Al via il quarto bando di “Generazione Cultura”, il progetto ideato e sostenuto da Lottomatica con la Luiss Business School, la scuola di formazione manageriale della Luiss, e trenta tra le più prestigiose istituzioni culturali italiane, che punta a potenziare le competenze manageriali di cinquanta giovani laureati (età massima 27 anni) per contribuire a valorizzare il patrimonio artistico e culturale dell’Italia.

Candidature entro il 30 settembre

I giovani talenti potranno candidarsi entro e non oltre il 30 settembre rispondendo al bando disponibile sul sito (www.generazionecultura.it). La formazione in aula inizierà a novembre, per un totale di 200 ore per sei settimane, durante le quali verranno approfondite, tra le altre materie: Digital Cultural Heritage, workshop con esperti del mondo della cultura, Marketing dell’arte e della cultura, Entrepreneurship e Cultura, Cultural Project Management, Field Project.

L’incontro con le istituzioni culturali

All’aula seguiranno sei mesi di stage retribuito (gennaio-giugno 2020), affiancati da un tutor, all’interno di una delle trenta istituzioni culturali, tra le più importanti in Italia, come per esempio la Collezione Peggy Guggenheim di Venezia, le Gallerie degli Uffizi a Firenze, le Scuderie del Quirinale a Roma.

Gli stage avranno come oggetto il marketing e la gestione delle imprese culturali, il fundraising, la trasformazione digitale e l'organizzazione di eventi culturali. Ogni stage sarà modellato sulle esigenze delle singole istituzioni e realtà territoriali.

Al termine dei sei mesi di stage si svolgerà un follow up per consolidare le conoscenze e integrare le competenze acquisite sul campo con le nozioni apprese in aula. «I giovani sono il futuro - ha sottolineato Fabio Cairoli, ad Lottomatica -. Per questo diamo vita a progetti e strategie che li sostengano nell’interesse del Paese, come Generazione Cultura, un progetto che unisce il futuro dei nostri giovani a quello della valorizzazione del nostro straordinario patrimonio culturale, realizzato insieme alla Luiss Business school e alle più importanti istituzioni culturali italiane».